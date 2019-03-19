Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предполагает индексацию зарплат работников бюджетных организаций на 4,3%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы с 1 октября. В документе также говорится, что это же распоряжение распространяется на работников федеральных государственных органов, а также на гражданский персонал воинских частей и работников подразделений федеральных органов исполнительной власти.

В январе министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году. Он отметил, что на эти цели из федерального бюджета выделено 100 млрд руб.