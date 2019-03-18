Песков подтвердил курс на «либерализацию» уголовного права в отношении бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти ведут «определенную линию» для «либерализации» уголовного права в отношении бизнеса. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».
Об этом Песков заявил, когда его попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента России Антону Вайно письмо с просьбой скорректировать некоторые нормы Уголовного кодекса.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле не комментируют служебную переписку, однако подтвердил, что «линия» на «либерализацию» права в этом вопросе действительно есть. Однако, уточнил Песков, она существует «с известными оговорками».
Ранее в Кремле ответили на американский «бойкот» ПМЭФ из-за дела арестованного в России основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.