Песков подтвердил курс на «либерализацию» уголовного права в отношении бизнеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/12151939/upload-RIAN_5712171.HR-pic905-895x505-48194.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти ведут «определенную линию» для «либерализации» уголовного права в отношении бизнеса. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

Об этом Песков заявил, когда его попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента России Антону Вайно письмо с просьбой скорректировать некоторые нормы Уголовного кодекса.

Реклама

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле не комментируют служебную переписку, однако подтвердил, что «линия» на «либерализацию» права в этом вопросе действительно есть. Однако, уточнил Песков, она существует «с известными оговорками».

Ранее в Кремле ответили на американский «бойкот» ПМЭФ из-за дела арестованного в России основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.