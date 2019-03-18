Дерипаска назвал единственный способ улучшения отношений России и США

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Российски бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что отношения России и США смогут улучшиться только в том случае, если Соединенные Штаты отменят антироссийские санкции. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Бизнесмен отметил, что «в реальности» россияне и американцы «не ненавидят друг друга». Также он посчитал, что россияне хотели бы «начать новую страницу» в отношениях России и США, однако, посетовал Дерипаска, в данный момент обе стороны «напрягают мускулы».

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Когда его спросили, изменит ли ситуацию возможная смена президента США, он подчеркнул, что она ни на что не повлияет. Дерипаска выразил мнение, что нынешнее поколение «предпочитает драться».

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал в суд на минфин США из-за санкций.