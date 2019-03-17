Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о слиянии

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Ведущие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии, передает ТАСС.

Как отмечается, информацию об этом получило Deutsche Presse-Agentur от осведомленных источников.

Уточняется, что разговоры о слиянии финансовых организаций ведутся уже несколько месяцев. В правительство ФРГ в связи с этим заявили, что власти «открыты к экономически целесообразным вариантам» в банковской сфере.

Ранее сообщалось, что в марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу. В банке посчитали, что средства могут быть потрачены на предвыборную кампанию Трампа.