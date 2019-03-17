Евродепутат обозначил план по борьбе с «Северным потоком — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/789/12238789/nord-pic905-895x505-47639.jpg">

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил, что намерен использовать все возможные «инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

Он подчеркнул, что «категорически отвергает» строительство трубопровода, так как, по его мнению, его создание является «политическим», а не «экономическим» проектом. Также депутат отметил, что его строительство противоречит «интересам Евросоюза».

Реклама

«У нас на данный момент уже есть инструменты для этого [остановки строительства «Северного потока — 2»], я имею в виду директиву газовую и энергетическую», — сказал Вебер.

Он уточнил, что если станет главой ЕК, то вновь изучит «инструменты», которые можно применить для предотвращения строительства газопровода.

Ранее СМИ сообщали, что «Северный поток — 2» нашел способ выйти из-под юрисдикции ЕС.