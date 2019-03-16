NI: Россия выигрывает санкционную войну

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Профессор политологии из американского университета содружества Вирджинии Джуди Твигг констатировала, что российская сторона выигрывает в санкицонной войне. Об этом она написала в статье для The National Interest.

По ее мнению, наложенные санкции вместе с контрсанкциями России привели к тому, что в некоторых экономических отраслях начался рост, в том числе сельском хозяйстве.

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«Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», - написала Твигг.

Она заметила, что часть производителей выступает за расширение контрсанкций России для ограничения доступа европейских продуктов на рынок России. Среди проблем Твигг называет, например, более низкое качество российских сыров. Однако у России есть потенциал для решения подобных сложностей.

Ранее украинский президент Петр Порошенко прокомментировал антироссийские санкции Канады.