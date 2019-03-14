Международные резервы России снизились на $3,5 млрд

Международные резервы России за период с 1 по 8 марта снизились на 0,7%, или на $3,5 млрд, составив $479,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как отмечается, это произошло под воздействием «отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,3 млрд.