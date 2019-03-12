В Кремле ответили на американский «бойкот» ПМЭФ из-за дела Калви
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что представители американского бизнеса могут бойкотировать Петербургский экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».
Пл его словам, Кремле знают об опасениях бизнеса из-за «дела Калви».
Песков напомнил, что каждый год различные СМИ предрекают подобный бойкот.
«До сих пор все такие сообщения не находили подтверждения. В зале негде было яблоку упасть», — охарактеризовал Песков предыдущие форумы.
Также он заявил, что глава государства Владимир Путин лично примет участие в форуме.
Ранее Financial Times сообщила, что ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.