Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство», — заявил Рабинович.

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По его словам, в результате двух майданов Украина потеряла около 20% ВВП.

Он также добавил, что украинские власти хотят развалить страну, чтобы замести следы масштабных хищений.

Рабинович подчеркнул, что показатель прямых иностранных инвестиций в Украину ($1,5 млрд) свидетельствует о полном развале экономики страны.

Ранее на Украине заявили о переходе украинцев на дрова из-за высоких цен на газ.