Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России

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Французская националистка и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) против России оказали «катастрофическое» воздействие на европейскую экономику. Свое мнение она выразила в эфире RTL.

Данное заявление Ле Пен сделала, рассказывая о негативных последствиях «жесткого» Brexit. По ее словам, если Британия выйдет из состава ЕС без сделки, то «худшие» последствия ожидают Европу, а не британцев.

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«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», — сказала Ле Пен.

В прошлом году Ле Пен заявляла, что ЕС оказывает на Россию недопустимое давление.