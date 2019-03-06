В Госдуме разберутся с инициатором скандального правчаса с Орешкиным

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Комитет Госдумы по контролю и регламенту намерен выяснить, кто предложил тему выступления министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в нижней палате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета Михаила Романова.

Подчеркивается, что круг вопросов для обсуждения утверждается совместно с правительством.

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«Надо уточнить, поднять информацию, все-таки чья инициатива с этой темой была. Я прямо сейчас не готов ответить, но обязательно эту информацию поднимем», — отметил Романов.

Однако он добавил, что тема, скорее всего, была инициирована министерством.

«Их желание сконцентрироваться на этой проблематике, на этом национальном проекте», — уточнил Романов.

Также он заметил, что депутаты выступали не за отмену выступления министра, а за его перенос, чтобы расширить тематику обсуждения.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на скандал с Орешкиным в Госдуме.