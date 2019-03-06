В Госдуме разберутся с инициатором скандального правчаса с Орешкиным
Комитет Госдумы по контролю и регламенту намерен выяснить, кто предложил тему выступления министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в нижней палате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета Михаила Романова.
Подчеркивается, что круг вопросов для обсуждения утверждается совместно с правительством.
«Надо уточнить, поднять информацию, все-таки чья инициатива с этой темой была. Я прямо сейчас не готов ответить, но обязательно эту информацию поднимем», — отметил Романов.
Однако он добавил, что тема, скорее всего, была инициирована министерством.
«Их желание сконцентрироваться на этой проблематике, на этом национальном проекте», — уточнил Романов.
Также он заметил, что депутаты выступали не за отмену выступления министра, а за его перенос, чтобы расширить тематику обсуждения.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на скандал с Орешкиным в Госдуме.