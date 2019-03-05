Трамп решил лишить Турцию льготного доступа на рынок США

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Президент США Дональд Трамп планирует отменить льготный режим торговли с Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Трамп принял это решение «на основании уровня экономического развития» Турции.

Как отмечается, Трамп считает, что за последние 45 лет экономика Турции сильно выросла и диверсифицировалась.

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При этом подобное решение может негативно повлиять на экспорт турецких товаров в США.

Ранее сообщалось, что Турция и США взаимно отменили санкции.