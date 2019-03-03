Transparency пригрозила Украине отменой безвиза с ЕС и лишением кредитов от МВФ

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В международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявили, что Украина может лишиться безвизового режима со странами Евросоюза (ЕС), а также помощи от Международного валютного фонда (МВФ), если в стране не будут решены проблемы с антикоррупционным законодательством. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В заявлении говорится, что украинские чиновники, обвиняемые в коррупции, должны понести наказание, а в стране должно быть восстановлено «верховенство права».

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«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что такие шаги приведут к замедлению экономического развития Украины.

В конце января стало известно, что Россия заняла 138-е место в рейтинге Transparency International по уровню восприятия коррупции.