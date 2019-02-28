«Нафтогаз» собирается начать взыскание долга с «Газпрома» в Люксембурге

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«Нафтогаз Украины» собирается начать процедуру поиска и принудительного взыскания активов российского «Газпрома» в юрисдикции Люксембурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, до этого Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить около $2,5 млрд за недопоставку газа по транзиту.

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«Взыскиваем [активы] посредством принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Уточняется, что в ближайшее время подобные процессы могут быть начаты и в других странах.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» отказался продлевать текущий договор по транзиту российского газа.