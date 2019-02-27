Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства пообещал оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин отметил, что выстроен график работы по нацпроектам и контроля за тем, как она выполняется.
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«Как я уже говорил, буду внимательно следить за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что не сделано», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что сформулированные в послании задачи носят «не абстрактный характер», а все очень конкретные.
Ранее Путин поручил разработать порядок социальных доплат к пенсии.