Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства пообещал оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что выстроен график работы по нацпроектам и контроля за тем, как она выполняется.

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«Как я уже говорил, буду внимательно следить за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что не сделано», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что сформулированные в послании задачи носят «не абстрактный характер», а все очень конкретные.

Ранее Путин поручил разработать порядок социальных доплат к пенсии.