Порошенко пообещал повысить пенсии на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1 марта пенсии повысят более чем 8 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят — это подкуп», — сказал Порошенко.

По его словам, с 1 марта на Украине появится автоматическая индексация пенсий.

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Он также добавил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за 2015-2016 года в размере $90.

Ранее сообщалось, что Порошенко оговорился и оскорбил Украину.