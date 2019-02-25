Порошенко пообещал повысить пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1 марта пенсии повысят более чем 8 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят — это подкуп», — сказал Порошенко.
По его словам, с 1 марта на Украине появится автоматическая индексация пенсий.
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Он также добавил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за 2015-2016 года в размере $90.
Ранее сообщалось, что Порошенко оговорился и оскорбил Украину.