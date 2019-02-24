Голикова рассказала об индивидуальном пересчете пенсий

Правительство подготовит индивидуальный перерасчет пенсий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает Вести.ru.

В интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» Голикова рассказала, что решение было принято в том числе после жалоб граждан на то, что суммы социальных выплат не поменялись после 1 января 2019 года, когда произошла индексация.

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По словам вице-премьера, получал такие письма и президент России. Она отметила, что это произошло в связи с тем. что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум.

Голикова заявила, что в ходе перерасчета будет учтена индексация пенсий с 1 января. Перерасчет коснется также инвалидов и участников Великой Отечественной войны.