«Не должен ходить под статьей»: Путин о давлении на бизнес
Президент России Владимир Путин высказался о давлении на бизнес. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что представители бизнес-сообщества не должны постоянно чувствовать риск получить административное или даже уголовное наказание.
Глава государства отметил, что 45% дел закрываются, не доходя до суда, соответственно, их возбуждали по каким-то непонятным причинам.
«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей», — заключил Путин.
Он добавил, что нужно решить ряд проблем в законодательстве. Также нужно пересмотреть критерии, по которым сотрудников предприятий лишь за совместную работу привлекают как группу лиц, работавших по предварительному сговору.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.