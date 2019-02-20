«Не должен ходить под статьей»: Путин о давлении на бизнес

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Президент России Владимир Путин высказался о давлении на бизнес. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что представители бизнес-сообщества не должны постоянно чувствовать риск получить административное или даже уголовное наказание.

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Глава государства отметил, что 45% дел закрываются, не доходя до суда, соответственно, их возбуждали по каким-то непонятным причинам.

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей», — заключил Путин.

Он добавил, что нужно решить ряд проблем в законодательстве. Также нужно пересмотреть критерии, по которым сотрудников предприятий лишь за совместную работу привлекают как группу лиц, работавших по предварительному сговору.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.