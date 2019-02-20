Посол США заявил о превращении Польши в центр реэкспорта американского газа

Американский посол Джорджетт Мосбахер заявил, что Польша превратится в центр реэкспорта сжиженного газа из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

По словам посла, в течение последних трех месяцев прошлого года были заключены необходимые для этого соглашения.

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«Это примерно 7,5 миллиарда кубометров в год», — сказал Мосбахер.

Он добавил, что это количество является большой долей в «море потребностей» польской стороны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву заявил, что поставки газа являются для Москвы политическим оружием.