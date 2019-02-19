Росстат сообщил о снижении доходов россиян в январе

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

При этом отмечается, что средняя начисленная зарплата в январе выросла на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составила 41,12 тыс. руб.

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Реальные располагаемые доходы — это сумма доходов после вычета обязательных платежей с учетом инфляции.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о доходах самых бедных россиян.