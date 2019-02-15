Маас и Лавров обсудили строительство «Северный поток-2»

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили строительство «Северного потока-2», ситуацию в Сирии, а также украинский кризис. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что российская и американская сторона затрагивали все актуальные вопросы, в том числе аспекты проекта строительства газопровода «Северный поток--2».

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Уточняется, что представители России и Германии встретились в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились по «Северному потоку — 2».