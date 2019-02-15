Генпрокурор саботирует дело в отношении газового бизнеса окружения Порошенко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко может саботировать расследование о незаконной выдаче гослицензии на добычу газа по заниженной цене окружению президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет «Украинская правда»со ссылкой на расследование программы «Схемы».

Подчеркивается, что Луценко является кумом Порошенко.

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Как отмечается, украинский генпрокурор постоянно демонстрировал лояльность к главе страны и даже приглашал его на свадьбу своего сына, несмотря на то, что это запрещено кодексом профессиональной этики.

«Так есть ли доверие к расследованию ГПУ, в рамках которого подчиненные Луценко якобы пытаются отобрать у окружения Порошенко газовый бизнес, признав незаконной выдачу государством лицензии на добычу газа по заниженной цене?», — задались вопросом авторы публикации.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины рассказал об «обиде» на Порошенко из-за Кличко.