Глава ФНС предсказал исчезновение нецифровых госорганов

Мир движется к уберизации — исчезновению границ и целых отраслей экономики, а в этих условиях предприятия и госорганы либо должны стать цифровыми, либо они исчезнут, считает глава ФНС России Михаил Мишустин. По его словам, уберизация экономики диктует свои правила – люди становятся нетерпимы к пустой трате времени и задержкам, поэтому органы власти обязаны создавать удобные платформы и мобильные приложения.

«Что такое мобильное приложение для самозанятых? Это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными», - сказал Мишустин в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Приложение позволяет регистрироваться и уплачивать налоги в несколько кликов.

По его словам, сейчас рассматривается возможность интеграции приложения с онлайн-кабинетами банков, в том числе крупнейшим – Сбербанком.

Налоговую службу Мишустин назвал цифровым ведомством: автоматизировано 100% услуг для физлиц, а юрлица могут решить по удаленным каналам 90% вопросов.