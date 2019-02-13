FT связала дело Арашуковых со спором по чеченскому газовому долгу

Британское издание Financial Times обратило внимание на растущее напряжение между »Газпромом», с одной стороны», и северокавказскими регионами РФ, с другой.

«Спор вокруг чеченского газового долга идет в одной связке с жесткими мерами по борьбе с неэффективной работой внутреннего рынка страны», — отмечает FT. - В прошлом месяце Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз», был задержан по обвинению в хищении газа на сумму 30 миллиардов рублей».

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В этой связи газета вспоминает также об аресте гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова.

«Кто выйдет победителем из этого противостояния, сказать трудно», — отмечает FT.

«FT абсолютно правильно связывает «дело Арашуковых» со спором вокруг чеченского газового долга. Именно Рамзан Кадыров разворошил это осиное гнездо, - говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. - Клан Арашуковых контролировал все газовые потоки на юге России, кроме Чечни, и попытался залезть в вотчину Рамзана. Это его и погубило. Арест советника председателя Межрегионгаза - дочерней компании «национального достояния» - вскрыл гигантские недостачи по платежам за газ на Северном Кавказе. Но это может оказаться только верхушкой айсберга - стоило бы разобраться как обстоит дело в других регионах».

Ранее в январе «Газета.Ru» писала, что в рамках уголовного дела о хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.

Речь идет о советнике генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауле Арашукове, гендиректоре «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслане Арашукове (племяннике Рауля Арашукова), директоре филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузере Хашукоеве, первого заместителе гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николае Романове и генеральном директоре «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игоре Травинове.

«Описываемый способ воровства газа говорит о том, что мы имеем дело не с каким-то «исключением из правил», а с хорошо отлаженной и, возможно, разветвленной криминальной системой поставок газа на внутреннем рынке», — отмечалось в публикации.