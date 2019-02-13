Медведев обсудил развитие системы налогового мониторинга на рабочем совещании в ФНС России

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил ФНС России, где ознакомился с тем, как организована работа с посетителями в инспекции.

Также он провел рабочее совещание, на котором обсуждали развитие системы налогового мониторинга.

Как отметил в своем вступительном слове глава правительства РФ, «присоединение к налоговому мониторингу формирует правильные поведенческие условия, поскольку на него соглашаются те компании, которые хотят быть открытыми для общества и государства, кто хочет продемонстрировать прозрачность своей работы клиентам, партнерам по бизнесу. Согласие на налоговый мониторинг позволяет бизнесу формировать позитивный имидж самой компании, репутацию открытой и современной компании».

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Как отметил руководитель ФНС Михаил Мишустин, основа расширенного взаимодействия с налогоплательщиками – это открытие информационных систем крупных компаний. Взамен они получают налоговую определенность по планируемым и совершенным операциям, минимизируя свои налоговые риски, а также практически полностью избавлены от камеральных и выездных налоговых проверок.

Чтобы перейти на налоговый мониторинг компания должна иметь оборот в 3 млрд рублей, активы на 3 млрд рублей, а также уплатить 300 млн рублей налогов за предыдущий год. Всего в России этим критериям отвечают чуть более 1800 компаний.

Внедрение системы началось с нескольких компаний в 2016 году. На сегодняшний день налоговый мониторинг проводится в отношении 44 организаций, которые обеспечивают 12,25% поступлений в федеральный бюджет. Они работают в области цифровой экономики, транспорта, машиностроения, металлургии, энергетики, производства, банковского и нефтегазового секторов.

В системе налогового мониторинга компания совместно с ФНС России оценивают налоговые риски. Если организации требуется мотивированное мнение инспекции по исчислению налогов с операции, то она получает его в течение 30 дней. На сегодня предоставлено уже 30 мотивированных мнений на 116 млрд рублей.

Российская система налогового мониторинга создана на основе требований ОЭСР и стандартов в риск-менеджменте и ИСО 31000. Ее главное отличие в том, что акцент сделан на взаимодействии в режиме реального времени.

В перспективе планируется создать универсальный механизм проверки данных в системах налогоплательщика, что повысит уровень прогнозируемости поступлений налогов и сборов в бюджет. Разрабатывается Стандартный налоговый файл, который позволит проверять информацию с помощью роботов, большая часть процессов будет полностью автоматизирована, что исключит человеческий фактор.