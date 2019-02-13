Помпео назвал политическим оружием российский газ

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву заявил, что поставки газа являются для Москвы политическим оружием, передает «Польское радио».

Также он заявил, что отношения Варшавы и Вашингтона в энергетической сфере приобретают все большее значение.

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«Польша стремится к независимости от поставок российского газа, который Москва использует в качестве политического оружия для достижения своих геополитических целей», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Польша заключили договор, по которому Вашингтон поставит в Варшаву ракетные системы HIMARS.