Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Белоруссия никогда не будет поставлять в Россию плохую водку и закуску. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, проблема некачественной еды и питья все еще существует. Однако как в Белоруссии, так и России были проведены исследования, и теперь можно с уверенностью сказать, что у страны есть все возможности для того, чтобы предоставлять людям качественную продукцию.

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«Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко высказался о введении единой валюты с Россией.