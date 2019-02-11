Палатки и ларьки могут вернуться в российские города

Глава Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что в ведомстве разработали законопроект, который вернет в российские города торговые палатки. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, 30-40% российского рынка в настоящее время занято крупными торговыми сетями, но при этом производителей «гораздо больше, чем самих сетей». Евтухов отметил, что Россия уступает многим странам Европы по числу торговых точек на одну тысячу человек примерно в два раза.

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«Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей», — добавил Евтухов.

Министр полагает, что данный законопроект будет способствовать развитию конкуренции в сфере торговли.

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