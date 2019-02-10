Reuters: PDVSA переводит банковские счета в российский банк

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Источники проинформировали о том, что венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящаяся под санкциями США, переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания дает своим клиентами инструкции, предполагающие перевод поступлений от продаж на счета российского банка. Кроме того, PDVSA ожидает от таких иностранных партнеров, как Equinor, Chevron и Total, решения, будут ли они в дальнейшем участвовать в нефтяных совместных предприятиях.

Ранее Джон Болтон отметил, что США блокируют американские активы PDVSA на $7 млрд. Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA — в случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.