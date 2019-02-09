В Госдепе выступили против газопроводов из России
Представитель Госдепа заявил, что США продолжают решительно выступать против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в США считают, что эти проекты представляют «угрозу» для Европы.
Как отмечается, в Вашингтоне допускают, что газопроводы, в частности, могут нанести ущерб экономической безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила достижение соглашения по «Северному потоку — 2».