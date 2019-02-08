Путин поддержал идею Дадли о встрече с британским бизнесом

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главного исполнительного директора ВР Роберта Дадли о встрече с представителями британского бизнеса, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что встреча Путина и Дадли состоялась в четверг, 7 февраля, в Москве.

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Песков оценил встречу Путина и Дадли как обстоятельную и содержательную.

По его словам, в ходе беседы Дадли предложил российскому президенту организовать круглый стол с участием британских бизнесменов.

«Дадли также обратился с просьбой, предложением к президенту России, чтобы он встретился с участниками такого круглого стола. Президент поддержал эту идею и обещал это сделать. Поэтому, по всей видимости, сейчас потребуется какое-то время, чтобы эту работу организовать», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о формате этого мероприятия, Песков пояснил, что предполагается встреча с предпринимателями.

В российском офисе компании BP «Газете.Ru» не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что стороны обсудили перспективы работы концерна на российском рынке. BP уже инвестировала в Россию $17 млрд.