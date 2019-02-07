За неделю международные резервы России выросли на $7,9 млрд и на 1 февраля составили $477,7 млрд против $469,8 млрд на 25 января. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю вырос на $7,9 млрд, или на 1,7% в результате положительной переоценки, и на 1 февраля составил $477,7 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли до $469,8 млрд.