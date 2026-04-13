Питбули растерзали мужчину, который вмешался в их драку

В США мужчина не выжил после нападения трех питбулей

В Ньюарке на северо-востоке США мужчина не выжил после нападения трех питбулей, пишет местная газета NJ.com.

Издание сообщает, что инцидент произошел в субботу, 11 апреля, когда мужчина вмешался в драку трех животных на территории одного из жилых комплексов города. В итоге они его атаковали. Хотя мужчине удалось сбежать, он получил несовместимые с жизнью травмы.

В материале отмечается, что пострадавший знал хозяина собак. Что стало с животными после нападения, неизвестно.

До этого в Англии собака откусила женщине часть лица. По словам Саманты Реддинг, нападение животного длилось всего несколько секунд. Собака внезапно вскочила и вцепилась ей в лицо, фактически оторвав часть верхней губы и щеки. После случившегося женщина самостоятельно выбежала из дома и была срочно доставлена в больницу, где врачи провели несколько операций, в том числе сложное реконструктивное вмешательство продолжительностью около 12 часов.

Ранее неизвестный хищник чуть не растерзал женщину во дворе дома.