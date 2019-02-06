Президент России Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет «квазиналогом», передает ТАСС.

Об этом Путин заявил выступая на форуме «Деловой России».

Президент предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Путин отметил, что в некоторых странах взимаемая комиссия ниже, чем в России — 0,2%-0,3%.

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«У нас 3%, и, конечно, это слишком много, это, конечно, квазиналог», — заявил Путин.

Он отметил, что торговля развивается гигантскими темпами, и «запретами ничего не сделаешь» — рост будет «ограничительный».