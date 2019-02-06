Путин назвал комиссию за безналичный расчет «квазиналогом»
Президент России Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет «квазиналогом», передает ТАСС.
Об этом Путин заявил выступая на форуме «Деловой России».
Президент предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.
Путин отметил, что в некоторых странах взимаемая комиссия ниже, чем в России — 0,2%-0,3%.
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«У нас 3%, и, конечно, это слишком много, это, конечно, квазиналог», — заявил Путин.
Он отметил, что торговля развивается гигантскими темпами, и «запретами ничего не сделаешь» — рост будет «ограничительный».