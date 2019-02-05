Главный пилот «Аэрофлота» сам заявил о взятке из-за мук совести

Заместитель департамента производства полетов — главный пилот «Аэрофлота» Анатолий Якимчук сам заявил о взятке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Чернякова.

Как отмечается, на это его подтолкнула «совесть».

«Там действительно была взятка 50 тысяч рублей, он, естественно, признает, поэтому написал явку с повинной», — сказал Черняков.

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По его словам, уголовное дело возбудили на основании явки с повинной. Задержания ФСБ не было.

«Якимчук был признал негодным к летной деятельности. Деньги передавались за общее покровительство. Он не просил переговорить с врачами. Это, как он сказал, просто от чистого сердца… за законные действия, чтобы не пакостил», — добавил Черняков.

Ранее сообщалось, что появились подробности дела замдиректора департамента производства полетов и главного пилота «Аэрофлота».