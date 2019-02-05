Задержан топ-менеджер «Аэрофлота»

Силовики задержали заместителя директора департамента производства полетов авиакомпании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании.

«Он (Анатолий Якимчук. — «Газета.Ru») задержан ФСБ», — отметил собеседник агентства.

Реклама

Подчеркивается, что официального подтверждения от «Аэрофлота» на данный момент нет. В правоохранительных органах инцидент пока не прокомментировали. По данным РБК, Якимчука подозревают в том, что он дал взятку руководителю врачебно-летной комиссии.

Ранее сообщалось, что арестован заместитель председателя правительства Ленинградской области.