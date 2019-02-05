WSJ узнала о снижении экспорта нефти из Венесуэлы из-за США

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Экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, снижение экспорта приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху.

Как отмечается, эта ситуация угрожает серьезными последствиями для мировых рынков.

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При этом властям Венесуэлы становится все труднее находить покупателей и гарантировать получение платежей за поставки нефти.

Ранее сообщалось, что минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти.