WSJ узнала о снижении экспорта нефти из Венесуэлы из-за США
Экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, снижение экспорта приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху.
Как отмечается, эта ситуация угрожает серьезными последствиями для мировых рынков.
Реклама
При этом властям Венесуэлы становится все труднее находить покупателей и гарантировать получение платежей за поставки нефти.
Ранее сообщалось, что минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти.