Исследование: «Роснефть» несёт максимальную фискальную нагрузку среди российских компаний

Наибольшую фискальную нагрузку среди секторов российской экономики несёт на себе топливо-энергетический комплекс.

Таковы результаты оценки Минэкономразвития, применившего по поручению вице-премьера Дмитрия Козака новую методологию расчёта налоговой нагрузки.

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С результатами исследования ознакомились «Ведомости».

Среди компаний ТЭКа безусловный лидер – «Роснефть». По оценкам ведомства, фискальная нагрузка на компанию составляет 83% против 69% у «Газпрома» и 67% у «Новатэка».

Ниже всего нагрузка в автопроме, а у «АвтоВАЗа» она и вовсе 0%.

«Роснефть» удерживает первенство среди налогоплательщиков уже четыре года. По итогам прошлого года выплаты компании составили 2,6 трлн руб.

Один из участников совещания, на котором Козак в прошлом году поручил подготовить документ, говорил изданию, что следующим шагом может стать выравнивание фискальной нагрузки для различных отраслей.

Сама методология составлена по следующему принципу: предлагается сложить все налоговые платежи компании с ее расходами на услуги естественных монополий, а затем разделить на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации. Добавленная стоимость рассчитывается как операционная выручка минус операционные расходы.