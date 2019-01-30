Сбербанк раскрыл среднюю сумму кредита среднему и крупному бизнесу

В 2018 году средняя сумма кредита, взятого клиентами среднего и крупного бизнеса в Сбербанке, составила около 80 млн рублей, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Самыми востребованными являются кредиты на пополнение оборотных средств. Также клиенты заинтересованы в кредитах на инвестиционные цели и финансирование недвижимости», — отметил Попов.

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Краткосрочные кредиты Сбербанк выдает на пополнение оборотного капитала, а на цели реализации инвестиционных программ — долгосрочные.

Больше всего кредитов предоставляется предприятиям сельского хозяйства — 21%. На втором месте пищевая промышленность (18%), за ними следуют розничная торговля (17%) и недвижимость (11%).

По словам Попова, количество заемщиков в секторе среднего и крупного бизнеса в банке выросло на 3,3 % в 2018 году и составляет почти 10 тысяч. Общий объем портфеля — более 2,7 трлн рублей.

Возможность получения кредита и его сумма зависят от отрасли, от самого предприятия и структуры сделки. Размер процентной ставки зависит от многих факторов: от сроков кредитования, финансового положения заемщика, предоставленного обеспечения, рассказал Попов.