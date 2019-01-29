Молоко обязали продавать с пометкой «без заменителя молочного жира»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменяются правила продажи молочной продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такие товары должны быть размещены в каждом торговом зале отдельно. Помимо этого, они должны сопровождаться указанием о том, что они не содержат заменителя молочного жира.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты разрабатывает новую потребительскую корзину для россиян, которая с учетом добавления новых продуктов станет дороже на 30%.