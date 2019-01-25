В ЦБ рассказали, сколько денег подделали в 2018 году

Банк России проинформировал о снижении количества фальшивых денег на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, в прошлом году было выявлено 38,5 тыс. поддельных купюр, что меньше показателя предыдущего года на 15%. При этом чаще всего подделывают денежные купюры крупных номиналов.

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«Наибольшая доля обнаруженных поддельных денежных знаков — в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – суммарно 71,2%, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков.