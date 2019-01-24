Кадыров назвал «беспочвенными» разговоры о списании долгов Чечни за газ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его канал в телеграме.

По его словам, работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась.

«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни», — подчеркнул Кадыров.

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Он добавил, что суд «не списал ни одного рубля».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ.