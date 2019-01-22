Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance

Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.

«За прошедший год индекс силы бренда увеличился с 90 до 93 пунктов - в результате Сбербанк стал самым сильным банковским брендом в мире. Помимо лидерства в банковской категории, Сбербанк вошел в топ-3 самых сильных мировых брендов, уступив только Ferrari. Стоимость бренда Сбербанк за 2018 год выросла с 11,6 до 12,4 млрд долл.», — говорится в сообщении российской кредитной организации.

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Сбербанк второй год подряд признан самым дорогим и сильным брендом в странах Центральной и Восточной Европы и России.

«Многие инновации и технологии были разработаны и впервые внедрены именно в Сбербанке. Сейчас эти технологии используются банками и компаниями во всем мире. И, конечно, мировое лидерство для нас является важным подтверждением правильности, выбранной нами стратегии на технологическое лидерство, развитие экосистемы продуктов и сервисов для предоставления клиентам полного спектра финансовых и нефинансовых услуг в любых жизненных ситуациях», — заявил глава банка Герман Греф.

Так, банк первым представил сервис переводов по номеру телефона, стал шестым по величине и первым в России эквайером (по данным The Nilson Report), а также лидером по доле NFC-платежей и объему ипотечных сделок. Кроме того, в этом году банк планирует начать проводить операции через банкоматы по биометрическим данным.

В пятерку сильнейших брендов также вошли Deloitte, WeChat и McDonald's. По стоимости финансовых брендов Сбербанк оказался на 20 месте, а Греф включен в сотню лучших руководителей. В общем рейтинге самых дорогих брендов в пятерку лидеров вошли Amazon, Apple, Google, Microsoft и Samsung.