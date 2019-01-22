Опрос: большинство жителей Германии поддержали строительство «Северного потока — 2»
Немецкий институт социологических исследований Forsa Institute опросил жителей Германии и пришел к выводу, что 73% ее жителей поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Neue Presse.
Согласно исследованию, 73% опрошенных поддержали строительство газопровода. Еще 67% респондентов ответили, что данный проект является безопасным.
Реклама
При этом, следует из исследования, лишь 16% опрошенных негативно относятся к проекту.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».