Опрос: большинство жителей Германии поддержали строительство «Северного потока — 2»

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Немецкий институт социологических исследований Forsa Institute опросил жителей Германии и пришел к выводу, что 73% ее жителей поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Neue Presse.

Согласно исследованию, 73% опрошенных поддержали строительство газопровода. Еще 67% респондентов ответили, что данный проект является безопасным.

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При этом, следует из исследования, лишь 16% опрошенных негативно относятся к проекту.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».