Президент Чехии оценил ситуацию вокруг Brexit

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что выход Великобритании из ЕС обе стороны постараются сделать максимально взаимоприемлемым. Об этом сообщает Blesk.

По его словам, в настоящее время из-за ситуации вокруг сделки по Brexit проигрывают обе стороны.

Он также добавил, что Евросоюз заинтересован в заключении соглашения с Британией.

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Земан подчеркнул, что не опасается «жесткого» Вrexit.

Ранее СМИ сообщили, что британскому премьер-министру Терезе Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit.