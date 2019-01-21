Президент Чехии оценил ситуацию вокруг Brexit
Президент Чехии Милош Земан заявил, что выход Великобритании из ЕС обе стороны постараются сделать максимально взаимоприемлемым. Об этом сообщает Blesk.
По его словам, в настоящее время из-за ситуации вокруг сделки по Brexit проигрывают обе стороны.
Он также добавил, что Евросоюз заинтересован в заключении соглашения с Британией.
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Земан подчеркнул, что не опасается «жесткого» Вrexit.
Ранее СМИ сообщили, что британскому премьер-министру Терезе Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit.