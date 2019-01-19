Депутат Госдумы предложил списать невозвратные долги всем россиянам

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги по примеру Чеченской республики. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, невозвратные долги нужно списать с россиян не только в Чечне, а во всех регионах.

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Он уточнил, что речь идет о невозвратных долгах, которые возникли более трех лет назад, поскольку их уже невозможно взыскать даже в суде.

«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — пояснил Куринный.

Поэтому, считает депутат, списать долги сразу со всех россиян проще, чем устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Ранее сообщалось, что с жителей Чечни списали долги на 9 млрд рублей.