Тимошенко оценила рост цен на отопление на Украине за десять лет
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке выложила снимки платежных квитанций за отопление, одна из которых датируется 2009 годом, а вторая — 2019 годом.
По ее словам, в обеих квитанция указана цена за отопление двухкомнатной квартиры в Киеве. Согласно снимкам, стоимость отепления на Украине за десять лет выросла в 15 раз.
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«Сумма за отопление сейчас больше в 15 раз! 69,60 гривны против 1045,08 гривны», — написала Тимошенко.
Таким образом экс-премьер Украины приняла участие в флешмобе #10 yearschallenge, участники которого выкладывают свои снимки в 2009 и 2019 году.
Ранее Тимошенко пообещала поменять украинскую конституцию в случае своего избрания президентом.