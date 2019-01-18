Тимошенко оценила рост цен на отопление на Украине за десять лет

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке выложила снимки платежных квитанций за отопление, одна из которых датируется 2009 годом, а вторая — 2019 годом.

По ее словам, в обеих квитанция указана цена за отопление двухкомнатной квартиры в Киеве. Согласно снимкам, стоимость отепления на Украине за десять лет выросла в 15 раз.

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«Сумма за отопление сейчас больше в 15 раз! 69,60 гривны против 1045,08 гривны», — написала Тимошенко.

Таким образом экс-премьер Украины приняла участие в флешмобе #10 yearschallenge, участники которого выкладывают свои снимки в 2009 и 2019 году.

Ранее Тимошенко пообещала поменять украинскую конституцию в случае своего избрания президентом.