Путин назвал главную задачу властей

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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал главную задачу властей страны. Об этом сообщаетРИА «Новости».

По словам главы государства, основной задачей является повышение качества жизни россиян и повышение темпов экономического роста.

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«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры», — сказал Путин.

Ранее президент назвал главную задачу российских Вооруженных сил на 2019 год.