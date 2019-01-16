Лавров прокомментировал провал сделки Мэй по Brexit в парламенте

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что выход Британии из ЕС — это внутреннее дело Лондона, граждан страны и парламента. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава российского МИДа подчеркнул, что Евросоюз структурно является крупнейшим торговым партнером России, и потому происходящее там Москве небезразлично.

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«Мы не будем и ничего не говорим про Brexit, хотя постоянно кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного. <...> в наших интересах единый, сильный и главное — самостоятельный Евросоюз», — сказал Лавров.

Министр добавил, что на Россию влияют все процессы в ЕС, а не только Brexit, в связи с чем «нам очень важно понимать, как это затронет наши отношения, прежде всего, торгово-экономические», заключил Лавров.

Вчера, 15 января, британские парламентарии отвергли соглашение с ЕС по Brexit.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.