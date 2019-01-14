«Россети» названы компанией с наивысшим качеством управления закупочной деятельностью

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по результатам проведенного рейтингового анализа качества управления закупочной деятельностью компании «Россети» и его дочерних обществ повысило рейтинг группы до уровня РКЗ 10 - «Наивысшее качество управления закупочной деятельностью».

Агентство отметило «исключительно высокое качество управления закупочной деятельностью» и констатировало, что «нормативная база, регулирующая закупочную деятельность компании, полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации; качество организации управления закупками превышает уровень, необходимый для обеспечения высокой информационной прозрачности закупочной деятельности, справедливой конкуренции поставщиков, полного удовлетворения потребностей компании».

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Кроме того, отмечается, что компанией приняты все необходимые меры для снижения риска коррупции и возникновения конфликта интересов при проведении закупок до минимального уровня.

Согласно отчету агентства, ПАО «Россети» с момента последнего повышения уровня в 2016 году была проделана большая работа по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельностью, результатом которой стало значительное снижение неоднородности качества управления закупками в отдельных дочерних и зависимых обществах компании. В отчетности также отмечаются успехи во внедрении лучших практик в ДЗО, в которых качество управления закупками ранее по отдельным параметрам несколько уступало среднему для холдинга уровня.

«В целом, в настоящее время нормативная база и организация закупочной деятельности в группе компаний «Россети» соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления и может рассматриваться как эталонная для крупных холдинговых компаний с государственным участием», - отметил ведущий аналитик «Эксперт РА» Дмитрий Миндич.

«Россети» участвуют в рейтинге управления качеством закупочной деятельности Рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2014 года. На протяжении этих лет компании группы неизменно повышают свой уровень в рейтинге, проводя постоянную работу по улучшению качества управления закупками.